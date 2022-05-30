Samsun şehidini gözyaşlarıyla karşıladı

SAMSUN - Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan P. Uzm. Çvş. İslam Sancak, memleketi Samsun'da gözyaşları içinde karşılandı.

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Tekkeköy nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. İslam Sancak'ın naaşı askeri uçakla saat 11.30'da Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Şehidin babasının 2012 yılında vefat ettiği, 6 kardeş oldukları ve şehidin 4 ay önce nişanlanarak evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Şehit asker İslam Sancak'ı havalimanında annesi Hanım Sancak, kardeşleri ve yakınları gözyaşları içinde karşıladı.

Emniyet mensupları ve askeri erkanın da katıldığı karşılama töreninde gözyaşları sel olup aktı. Şehidin ailesinin feryatları yürekleri dağladı. Şahit asker için havalimanında dua yapıldı. Duanın ardından şehit askerin naaşı cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Samsun'un Tekkeköy ilçesi Erenköy Aile Mezarlığı'na gönderildi. Şehit P. Uzm. Çvş. İslam Sancak'ın cenaze namazı bugün Erenköy Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Öte yandan şehit İslam Sancak için Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca havalimanındaki karşılama törenine Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan katıldı.