Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

11.05.2022 16:27
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 76'ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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