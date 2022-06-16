Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü

Hastanede akılalmaz tezgah! Aralarında hemşirelerin de olduğu şebeke için hesap zamanı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör odaklarını yerinde yok etme amacıyla başlattığı Pençe- Kilit Operasonu'ndan kahreden bir haber geldi. Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, teröristler tarafından açılan taciz ateşi nedeniyle şehit düştü.

"HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Kadir Kemik yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN DA BAŞSAĞLIĞI

Şehit Kadir Kemik için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da bir başsağlığı mesajı yayınlandı. Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kahraman silah arkadaşımız 16 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Al Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."