Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü

16.06.2022 11:51

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe- Kilit Operasyonu'nda görevli olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör odaklarını yerinde yok etme amacıyla başlattığı Pençe- Kilit Operasonu'ndan kahreden bir haber geldi. Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, teröristler tarafından açılan taciz ateşi nedeniyle şehit düştü.

"HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Kadir Kemik yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN DA BAŞSAĞLIĞI

Şehit Kadir Kemik için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da bir başsağlığı mesajı yayınlandı. Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kahraman silah arkadaşımız 16 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Al Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

Pençe- Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu
YORUMLAR
500
ÜSKÜDAR'DA ÖĞRENCİ YURDUNDA GIDA ZEHİRLENMESİ ÜSKÜDAR'DA ÖĞRENCİ YURDUNDA GIDA ZEHİRLENMESİ İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 11 gözaltı İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 11 gözaltı

TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü - Son Dakika


Son Dakika
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:45 Düğünde örgüt propagandası yaptılar! PKK lehine slogan atan 10 kişi yakalandı
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Hindistan'da eteğiyle yere çömelen kadın, maymunlar tarafından taciz edildi
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek
11:04 Çinli bilim insanları dünya dışında yaşama dair kanıt buldu! Yayınlana raporu apar topar kaldırmaları şüphe uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 12:07:25. #1.11#
SON DAKİKA: Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement