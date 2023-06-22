Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Uzman Çavuş Alpay Aras toprağa verilecek - Son Dakika
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Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Uzman Çavuş Alpay Aras toprağa verilecek

22.06.2023 13:24

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA'da tedaviye alındı ancak kurtarılamayarak şehit oldu. Cenazesinin yarın Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA'da tedaviye alındı. Uzman Çavuş Aras, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras'ın cenazesinin yarın öğlende memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras şehit oldu
Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras şehit oldu
Kaynak: DHA
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Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Uzman Çavuş Alpay Aras toprağa verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Uzman Çavuş Alpay Aras toprağa verilecek - Son Dakika
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