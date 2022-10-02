Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Vasiyeti: "Lösemili Bir Kız Çocuğunun Bütün Masraflarını Karşılayın" - Son Dakika
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Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Vasiyeti: "Lösemili Bir Kız Çocuğunun Bütün Masraflarını Karşılayın"

02.10.2022 16:15

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Yusuf Ataş'ın cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi. Şehidin arkadaşlarıyla beraber çektiği bir videodaki konuşması ise yürekleri dağladı. Videoda vasiyetini açıklayan Yusuf Ataş, “Eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde, bir tane lösemili çocuk, kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın. Hayatı boyunca okulunu falan, tüm her şeyini karşılayın. Bir de anamın, babamın elini öpün, bayramlarını kutlayın” dedi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Yusuf Ataş'ın cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi. Şehidin arkadaşlarıyla beraber çektiği bir videodaki konuşması ise yürekleri dağladı. Videoda vasiyetini açıklayan Yusuf Ataş, "Eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde, bir tane lösemili çocuk, kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın. Hayatı boyunca okulunu falan, tüm her şeyini karşılayın. Bir de anamın, babamın elini öpün, bayramlarını kutlayın" dedi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın naaşı memleketi Elazığ'a getirildi. Yusuf Ataş için ilk tören Elazığ Havalimanı'nda düzenlendi. Ataş'ın cenazesi, daha sonra Kovancılar ilçesine götürüldü.

Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Selami Aydın kıldırdı. Kovancılar ilçesindeki cenaze namazına, ailesinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Valisi Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, STK temsilcileri, askeri personel, polisler ve binlerce vatandaş katıldı.

"LÖSEMİ HASTASI BİR KIZ ÇOCUĞUNUN BÜTÜN MASRAFLARINI KARŞILAYIN"

21 yaşında şehit düşen Yusuf Ataş'ın arkadaşları ile birlikteyken çektiği video ise yürekleri dağladı. Videoda vasiyetini açıklayan Ataş, şunları söylüyor:

"Benim vasiyetim… Hayatta en çok istediğim şey, bir kız çocuğu istiyorum. Bir tane küçük kızım olsun… Eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde, bir tane lösemili çocuk, kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın. Hayatı boyunca okulunu falan, tüm her şeyini karşılayın. Bir de anamın, babamın elini öpün, bayramlarını kutlayın."

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Kaynak: ANKA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Vasiyeti: 'Lösemili Bir Kız Çocuğunun Bütün Masraflarını Karşılayın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Vasiyeti: "Lösemili Bir Kız Çocuğunun Bütün Masraflarını Karşılayın" - Son Dakika
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