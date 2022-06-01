Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Korkmaz'ın ismi Zonguldak'taki mahallesine verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 26 Nisan'da teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın ismi, baba ocağının bulunduğu Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki mahalleye verildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, CHP ve AK Parti'li meclis üyelerinin ortak talebi doğrultusunda belediye meclisinden geçen kararla şehit Korkmaz'ın isminin baba ocağının bulunduğu mahallede yaşatılacağını söyledi.

Şehidin ailesiyle görüşerek talepleri doğrultusunda karar verdiklerini anlatan Posbıyık, şunları kaydetti:

"Ailenin de talep ettiği, Ömerli Mahallesi Kaynarca ve Kurtuluş caddelerinin birleştiği yerden başlayıp, şehidimizin ailesinin evinin önünden geçerek Hüseyin İbrahim İzmirli Caddesi'ne kadar uzanan, Ömerli ve Ören Mahalle sınırında kalan yaklaşık olarak 900 metrelik yola Şehit Doğukan Korkmaz Caddesi ismini veriyoruz. Her iki meclis grubuna teşekkür ediyorum. İsmini orada yaşatacağız. Şehidimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."