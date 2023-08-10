Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer

10.08.2023 13:50

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Mustafa Sezer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Galatasaray'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulüplere çağrı: Bakalım kaç konut yaptıracaksınız
15:00 Fenerbahçe, Fred'i Galatasaray'ın elinden kapıyor! Manchester United'a 15 milyon euroluk teklif
14:52 Fenerbahçe, Fred'i Galatasaray'ın elinden kapıyor! Manchester United'a 15 milyon euroluk teklif
14:51 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başlıyor! Ünlü isimler sahneye çıkacak
14:44 Erdoğan: 15 Ağustos'a kadar tesislerde çadırlarda kalanları konteynerlere yerleştirmiş olacağız
14:39 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başlıyor! Belediye başkanı anlattı: Birçok ünlü sahne alacak
14:36 Erdoğan: 15 Ağustos'a kadar tesislerde çadırlarda kalanları konteynerlere yerleştirmiş olacağız
14:35 Bakan Şimşek'ten Moody's'in Türkiye değerlendirmesine ilk tepki: Uluslararası normlara uygun politikalara uygulamaya kararlıyız
14:26 Bakan Şimşek'ten Moody's'in ezber bozan Türkiye raporuna ilk tepki: Kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz
14:23 Tete'nin Galatasaray formalı fotoğrafını sızdıran personelin işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2023 15:29:16. #1.12#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement