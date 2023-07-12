Pençe-Kilit Operasyonu'nda silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak için başsağlığı mesajları - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak için başsağlığı mesajları

12.07.2023 08:08

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın hastanede şehit olduğunu duyurdu. Bakan Güler, başsağlığı mesajında kahraman şehide Allah'tan rahmet diledi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu ağır yaralanan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Erdem Kavlak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak için başsağlığı mesajları - Son Dakika


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