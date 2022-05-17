Kilit'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Kilit'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

17.05.2022 14:57

Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

"1 adet RPG- 7 roketatar, 6 adet AK- 47 piyade tüfeği ve 58 adet şarjörü, 2 adet antipersonel mayını, 74 adet el bombası, 30 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 2 bin adet 5,56 milimetre mühimmatı, 500 adet 12,7 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 30 adet RPG- 7 roketatar mühimmatı ve 44 adet sevk fişeği, 50 adet basma düzenek, 50 adet Alfa- fire düzenek, 2 bin adet elektrikli fünye, 2 adet plastik patlayıcı, 1 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, 1 adet silah üstü termal, 2 adet Zagros keskin nişancı silahı dürbünü, 2 adet Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet termal dürbün, 2 adet Yaesu araç telsizi, 8 adet Yaesu el telsizi, 14 adet gaz maskesi, 16 adet oksijen tüpü, 3 adet güneş paneli, çok miktarda yaşam malzemesi."

Kilit'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Kilit'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Kilit'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Kilit'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kilit'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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