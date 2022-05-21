Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

21.05.2022 13:15

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden operasyonlar çerçevesinde çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden operasyonlar çerçevesinde çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden operasyonlar çerçevesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken bir yandan da gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere ait silah ve mühimmatı bularak imha etmeyi sürdürüyor. Mehmetçiklerimizin son olarak bölgedeki bir sığınakta ele geçirildiği silah ve mühimmat şöyle:

1 adet Doçka makineli tüfek ve yaklaşık 2 bin adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 144 adet 60 mm havan mühimmatı, 61 adet 82 mm havan mühimmatı, 5 adet 120 mm havan mühimmatı, 46 adet RPG-7 anti personel mühimmatı, 5 adet RPG-7 anti tank mühimmatı."

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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Eren Abluka-5 Operasyon bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi Eren Abluka-5 Operasyon bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 120 metre uzunluğunda mühimmat dolu mağara bulundu Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 120 metre uzunluğunda mühimmat dolu mağara bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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