Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Irak 'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı'nın Metin Dağı bölgesinde yapılan sızma girişimi esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu.

Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü - Son Dakika

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