Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü - Son Dakika
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Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü

17.07.2022 15:14

Pençe- Kilit Operasyonu kapsamında görev yapan kahraman Mehmetçik Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yayınladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı'nın Metin Dağı bölgesinde yapılan sızma girişimi esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Pençe- Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü
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Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü - Son Dakika
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