'Pençe-Kilit' operasyonu şehidine uğurlama töreni - Son Dakika
Üye Girişi

'Pençe-Kilit' operasyonu şehidine uğurlama töreni

20.04.2022 10:14
'Pençe-Kilit' operasyonu şehidine uğurlama töreni

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Hakkari'de uğurlama töreni düzenlendi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Hakkari'de uğurlama töreni düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda, terör örgütü üyelerinin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Başsavcı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişin okunmasının ardından şehit Kanlıkuyu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda ambulansa konuldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen ve evli olduğu belirtilen Kanlıkuyu'nun cenazesi, daha sonra memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

(Feyzullah Taş - İHA)

'Pençe-Kilit' operasyonu şehidine uğurlama töreni
'Pençe-Kilit' operasyonu şehidine uğurlama töreni
'Pençe-Kilit' operasyonu şehidine uğurlama töreni
'Pençe-Kilit' operasyonu şehidine uğurlama töreni

YORUMLAR
500
ŞEHİT TEĞMEN, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI ŞEHİT TEĞMEN, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI Son dakika haber... Çankırı'ya şehit ateşi düştü Son dakika haber... Çankırı'ya şehit ateşi düştü

Hakkari, Piyade, Şehit, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Pençe-Kilit' operasyonu şehidine uğurlama töreni - Son Dakika


Son Dakika
10:16 Davutoğlu'na Gültekin Uysal'ın açıklaması soruldu: Basın önünde polemik yapmam, kendi aramızda konuşuruz
10:04 Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet: Can güvenliğim yok
09:50 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe, Azra'nın gönlünü alabildi mi?
09:47 Gülşen'den Aleyna Tilki'ye destek: Daha ne desin bu kız
09:46 Bakan Soylu açıklama yaptı: Cezaevi aracının geçişi sırasında bir EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı, failler aranıyor
09:45 Vedaları kısa sürdü! Premier Lig'e yükselen ilk takım netleşti
09:30 Bursa'da cezaevi aracında patlama! Vali açıklama yaptı: El yapımı patlayıcı olduğu düşünülüyor
09:27 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı?
09:25 Destan yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer
09:14 Masumlar Apartmanı dün akşam sevenleriyle buluştu! Naci ve Safiye yeni bir zorlukla karşı karşıya kalıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 10:23:42. #1.11#
SON DAKİKA: 'Pençe-Kilit' operasyonu şehidine uğurlama töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement