Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi - Son Dakika

Şehit Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın naaşının getirilişi

Saygı duruşu ve öz geçmişinin okunması

Dua edilmesi

Naaşın askeri helikoptere taşınması HAKKARİ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.