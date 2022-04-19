Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi - Son Dakika
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Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi

19.04.2022 09:03

Şehit Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın naaşının getirilişi Saygı duruşu ve öz geçmişinin okunması Dua edilmesi Naaşın askeri helikoptere taşınması HAKKARİ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari...

Şehit Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın naaşının getirilişi

Saygı duruşu ve öz geçmişinin okunması

Dua edilmesi

Naaşın askeri helikoptere taşınması HAKKARİ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi
Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi
Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi
Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi

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Üsteğmen, Komando, Hakkari, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi - Son Dakika
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