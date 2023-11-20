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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu, 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu, 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, 1 askerin şehit olduğunu ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda 1 asker şehit oldu, 5 terörist etkisiz hale getirildi
20.11.2023 16:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, 1 askerin şehit olduğunu ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Pençe-Kilit Operasyonunda 1 Asker Şehit Oldu, 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Piyade Üsteğmen Abdullah Köse için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 20 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Pençe-Kilit Operasyonunda 1 Asker Şehit Oldu, 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu, 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu, 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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