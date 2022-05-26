Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı! - Son Dakika
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Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!

26.05.2022 17:19

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Pençe- Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit düştü. Acı haber şehidin, Yozgat'taki ailesine verildi. Diğer taraftan şehit Meral'in daha önce çektiği bir videoda söyledikleri yürek parçaladı.

Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, terör örgütü PKK mensubu teröristlerce açılan ateş sonucunda şehit oldu. 4 kardeşi bulunan ve evin tek oğlu olduğu öğrenilen şehit Meral'in acı haberi Yozgat'taki ailesine verildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Şehit askerden geriye bu video kaldı! İzleyenlerin boğazı düğümleniyor

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Mehmet Meral için yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Şehit askerden geriye bu video kaldı! İzleyenlerin boğazı düğümleniyor

ACILI HABER AİLEYE ULAŞTI

Meral'in şehadet haberi, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Küçüktaşlık köyündeki ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Faruk ve anne Şekire Meral, gözyaşı döktü. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit yakınları da belediye ekiplerince kurulan çadırda aileye taziyede bulundu.

Şehit askerden geriye bu video kaldı! İzleyenlerin boğazı düğümleniyor

SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

4 kız kardeşinin bulunduğu ve evin tek oğlu şehit Mehmet Meral'in ortaya çıkan videosunda söylediği "Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü sizden; birileri yaşadığınız bu günlerin bedelini ödediği içindir" sözleri ise yürek dağladı.

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Son Dakika Güncel Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı! - Son Dakika


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