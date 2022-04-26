Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi

26.04.2022 14:08
Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyi'nde ki terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Zonguldaklı Uzman Er Doğukan Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyi'nde ki terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Zonguldaklı Uzman Er Doğukan Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi. Acılı anne baba haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyi'nde ki terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe Kilit operasyonunda Zonguldaklı Sözleşmeli Uzman Er Doğukan Korkmaz şehit düştü. Korkmaz'ın şehit haberi sabah saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde yaşayan baba Sinan ile anne Şerife Korkmaz'a verildi. Şehidin anne ve babası acı haberi aldığında gözyaşlarını tutamadı. Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve askeri görevliler şehit babasını teselli etmeye çalıştı. Şehit babası Sinan Korkmaz, oğlunun asker olmayı çok istediğini ve haberi aldığından bu yana halen inanamadığını ifade etti.

Sinan ve Şerife Korkmaz çiftinin iki oğlundan biri olan Doğukan Korkmaz'ın ağabeyi Hasan Korkmaz'ın maden işçisi olduğu öğrenilirken, akrabalarından halen 9 kişinin de askerlik görevi yaptığı ifade edildi. Şehit haberi sonrası Korkmaz'ın evinin etrafı Türk Bayrakları ile süslendi.

(Vedat Kılıç - İHA)

Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi
Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi
Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi
Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi
Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi
Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi

YORUMLAR
500
TSK Pençe-Kilit'le sıkıştırdı! PKK Kandil'i taşıyor! TSK Pençe-Kilit'le sıkıştırdı! PKK Kandil'i taşıyor! Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı

Doğukan, Şehit, Irak, TSK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika


Son Dakika
14:09 Kılıçdaroğlu'ndan Gezi kararlarına Ahmed Arif'le tepki: Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır
14:02 Songül Karlı dolandırıcı olduğunu iddia ettiği eski eşiyle mahkemede karşı karşıya geldi
12:57 İstanbul Sözleşmesi, 28 Nisan'da Danıştay'da görüşülecek: CHP kadınları Danıştay'ın önüne çağırdı
13:00 İYİ Parti Gezi kararını "muhalefet şerhi" yapan hakim üzerinden değerlendirdi! Hakim "dinlemeler hukuksuz, dosyada delil yok" demişti
13:37 Gözler Bilim Kurulu'nun son toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurul üyeleri ile açıklama yapacak
13:29 FILA'nın CEO'su Cris Albert'in şüpheli ölümü: Bir otelde ölü bulundu
13:23 Çalışma Bakanı Bilgin'nden emekli maaşına zam müjdesi! En düşük emekli maaşı artacak!
13:19 Hayatını kaybeden Beta'nın sevgilisi o anları anlattı! Balkondan sarkıyordu, düşerken gördüm!
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yaptı: Liderler zirvesi teklifini hatırlattı
13:11 Işın Karaca'dan yine Gülşen eleştirisi! Kızım görünce "Anne, neden?" diye sordu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 14:22:58. #1.11#
SON DAKİKA: Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement