Adıyaman'da şehidin ismi okulda yaşatılacak - Son Dakika
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Adıyaman'da şehidin ismi okulda yaşatılacak

13.09.2022 15:26
Adıyaman'da şehidin ismi okulda yaşatılacak

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer'in adının verildiği Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki okulun açılışı yapıldı.

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer'in adının verildiği Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki okulun açılışı yapıldı.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, açılışta, yaklaşık 3 ay önce Fuat Özer'in toprağa verildiğini hatırlattı.

Özer'in adının Balkar Mahallesi'ndeki okula verildiğini, bu yüzden de mutlu olduklarını ifade eden Ayrancı, "Okulumuz şehidimizin adıyla, hatıralarıyla yaşayacak. Başta Fuat Özer olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ile anıyorum. İlköğretim Haftası okullarımızı açıyoruz, çocuklarımız yeni bir eğitim öğretim dönemine başlıyor. İnşallah çocuklarımızı en güçlü en donanımlı şekilde ülkemiz için aydınlık yarınları olarak yetiştirecek." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir de okulun hayırlı olmasını diledi.

Programda ayrıca okulda Şehit Fuat Özer onuruna hazırlanan Şehit Köşesi'nin de açılışı yapıldı.

Açılışa, şehidin ailesinin yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Gölbaşı, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da şehidin ismi okulda yaşatılacak - Son Dakika

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