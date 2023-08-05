Pençe-Kilit Operasyonunda Yaralanan Teröristin Şaşırtıcı İtirafları - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonunda Yaralanan Teröristin Şaşırtıcı İtirafları

05.08.2023 10:48

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri olan 'Marya Umut' kod adlı Şengül Bulut, yaralarına Mehmetçik tarafından müdahale edildiğini ve Türk askerlerinin kendisine gösterdiği şefkati anlattı. Bulut, askerlerin kendisini sırtlarına almayı bile teklif ettiğini ve yaklaşımlarının çok farklı olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, teröristin yaralarına müdahale edilirken çekilen görüntüler de yer aldı.

IRAK'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı ele geçirilen kadın terörist 'Marya Umut' kod adlı Şengül Bulut'un yaralarına Mehmetçik müdahale etti. Bakanlığın paylaştığı videoda Türk askerinin kendisine gösterdiği şefkati anlatan terörist, "Beni sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımları çok farklıydı, ben çok etkilendim" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı ele geçirilen 'Marya Umut' kod adlı Şengül Bulut'un, Mehmetçik tarafından bulunduğu yerden sedye ile taşındığı anlar ve yaralarına müdahale edildikten sonra çekilen görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı. Şengül Bulut videoda, Türk askerinin kendisini yaralı halde bulduğunu belirterek, "Gerçekten bulduklarında ilk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su verdiler, yemek verdiler, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hatta beni bulundukları yerden çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımları çok farklıydı, ben çok etkilendim. Hiç bir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Sabahtan beri buradaki bütün arkadaşlar tüm yaralarımı tekrar tekrar açıp, pansuman ediyorlar, ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Bunu söylemek istedim, bu böyle bilinmelidir" ifadelerini kullandı. Paylaşılan video ile ilgili yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 'Marya Umut' kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirilmişti. Mehmetçiklerimiz tarafından yaraları tedavi edilen ve devletimizin şefkatini hisseden kadın terörist, kahraman askerlerimizin kendisine nasıl davrandığını anlatıyor" denildi.

Kaynak: DHA
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Irak, Umut, Güncel, Son Dakika

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