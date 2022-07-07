Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı (27), teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Şehidin naaşı, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirildi. Bayram ve Gül Sarı çiftinin oğlu olan Ömür Ertuğrul Sarı için Kullar Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Sarı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.