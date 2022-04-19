Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Üsteğmen Ömer Delibaş, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı çerçevesinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Üsteğmen Ömer Delibaş (31), hava hücum harekatı sonrası terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayına basarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Üsteğmen Delibaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın cenazesi Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi. Şehit Delibaş'ın naaşını Kayseri protokolü 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda karşıladı. Daha sonra Delibaş'ın cenazesi Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Kuzluca Sokak üzerinde bulunan babaevine getirilerek helallik alındı. Şehidin naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirildi. Şehidin annesi Gülendan, babası Osman ve eşi Rabia Delibaş burada gözyaşı döktü. Cenazeye katılan bir şehit annesi de, şehidin fotoğrafını cenaze namazına katılanlara göstererek, "Şehidimin arkadaşı. O da şehit oldu" diyerek gözyaşı döktü. 1 çocuk babası olan Şehit Delibaş'ın cenazesi, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabası üzerinde Kartal Şehitliği'ne götürüldü. Şehit Delibaş, burada gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkan, Delibaş'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(Ali Göç-Eren Kan - İHA)