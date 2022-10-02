Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı

02.10.2022 00:00

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kız çocuğunun olmasını çok istediğini söyleyen Ataş'ın "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur." dediği görüldü.

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yusuf Ataş'ın Bingöl'de yaşayan ailesine açı haber verildi.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehidin babası Nejat Ataş'ın Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin yaşadığı sokak ve ev Türk bayrakları ile donatıldı.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı hemşerimiz Pyd. Ast. Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ'ın Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ataş'ın vasiyeti içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş'ın çektiği görüntüde, "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün" ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR
500
Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü Bingöl gündem haberi... Bingöl'e şehit ateşi düştü Bingöl gündem haberi... Bingöl'e şehit ateşi düştü
Kaynak: İHA

Elazığ, Piyade, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! 'Benim vasiyetim' dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
21:35 Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu! Milli futbolcuların performansı beğeni topladı
21:12 Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler
21:01 Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Seçimlerin öne alınması için iki yol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 00:12:11. #1.12#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement