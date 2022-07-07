Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehidin, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yakacak Mahallesi'ndeki baba evinde yas hakim. Bayram ve Gül Sarı çiftinin oğlu Ömür Ertuğrul'un, 27 yaşında ve bir kardeşinin olduğu öğrenildi. Sarı'nın naaşının, gün içinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı 'na getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın baba ocağında yas var - Son Dakika

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