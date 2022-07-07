Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın baba ocağında yas var - Son Dakika
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Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın baba ocağında yas var

07.07.2022 12:14

Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın baba ocağında yas varKilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın Kocaeli'deki baba ocağında yas var.

Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın baba ocağında yas var

KOCAELİ Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın Kocaeli'deki baba ocağında yas var.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehidin, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yakacak Mahallesi'ndeki baba evinde yas hakim. Bayram ve Gül Sarı çiftinin oğlu Ömür Ertuğrul'un, 27 yaşında ve bir kardeşinin olduğu öğrenildi. Sarı'nın naaşının, gün içinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirilmesi bekleniyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın baba ocağında yas var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın baba ocağında yas var - Son Dakika
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