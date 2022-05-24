Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

24.05.2022 12:48

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Kuzeyinde başarılı ile icra ettiği Pençe- Kilit Operasyonu'ndan kahreden bir haber geldi. Operasyon kapsamında teröristlerle girdikleri çatışmada 3 kahraman Mehmetçik şehit düşerken, 4 Mehmetçik de yaralandı.

"YARALI ASKERLERİMİZ HASTANEYE SEVK EDİLDİ"

MSB tarafından konuyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

BOMBARDIMAN BAŞLADI

Terör örgütünün saldırısının ardından Türk F-16'ları Diyarbakır'dan havalandı. Ana jet üssünden kalkan uçaklarla bölgedeki teröristler hedef alınarak bombardıman başlatıldı.

ŞEHİTLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şehit Mehmetçiklerle ilgili paylaşımda bulunuldu. Bakan Hulusi Akar'ın imzasıyla yapılan açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit düşmüştür. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı çalışanları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" denildi.

Son Dakika: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

YARALI TEĞMEN, HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Diğer yandan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan teğmen Abdülkadir Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

BAKAN AKAR, OPERASYON BÖLGESİNE GİDİYOR

Daha önce operasyon bölgesine birçok ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bölgeden gelen son haberler üzerine harekat merkezine gitmeye karar verdi. Bakan Akar'ın operasyonla ilgili son bilgileri alarak, komutanlarla istişare yapacağı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı - Son Dakika


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