Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü - Son Dakika
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Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü

01.10.2022 23:03

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, Piyade Astsubay Yusuf Ataş şehit oldu. Elazığlı şehidin Bingöl'de bulunan ailesine acı haber verilerek evine Türk bayrağı asıldı.

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yusuf Ataş'ın Bingöl'de yaşayan ailesine açı haber verildi.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehidin babası Nejat Ataş'ın Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin yaşadığı sokak ve ev Türk bayrakları ile donatıldı.

Pençe-Kilit'ten acı haber! 1 askerimiz operasyon bölgesinde şehit oldu

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı hemşerimiz Pyd. Ast. Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Piyade, Bingöl, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü - Son Dakika

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