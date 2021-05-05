Pençe operasyonlarında tespit edilen sığınak, silah ve mühimmatın imha görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatın, METİ timlerince imha edildiği görüntüleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında, bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Tespit edilen sığınak, barınak ve mağara ile ele geçirilen silah ve çok sayıda mühimmat, METİ timlerince imha ediliyor.