Pençe Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika
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Pençe Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

Pençe Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

23.06.2023 11:54

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı. Bakan Yaşar Güler, şehit için taziye mesajı yayımladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Operasyonu bölgesinde, teröristlerin taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın, Pençe Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Özcan Kaya için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Özcan Kaya, Piyade, Güncel, Son Dakika

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