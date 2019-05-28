Son Dakika Haberleri: "Pençe" operasyonuna ilişkin yeni görüntüler
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"Pençe" operasyonuna ilişkin yeni görüntüler

41 dakika önce

Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekat başlatıldı.

Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekat başlatıldı. Gece icra edilen hava hücum harekatıyla bölgeye inen komando birlikleri, PKK'lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye, sığınak ve barınakları imha etmeye devam ediyor. Harekata, Batman, Tatvan ve Hakkari dağ komando tugayları da katılıyor. Bölgede çok sayıda mekanize tank birlikleri de atışlarıyla operasyona destek veriyor. İlk tespitlere göre, 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi bölgeden geliyor. Hakkari Yüksekova ve Şemdinli Derecik'te askeri hareketlilik dikkat çekiyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:11 Kaynak: İHA
Irak, Komando, Güncel
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