Son Dakika Haberleri: "Pençe" operasyonunda 9 terörist etkisiz hale getirildi
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"Pençe" operasyonunda 9 terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava ve kara harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütüne ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu bildirildi.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava ve kara harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütüne ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatında şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Operasyon Planı kapsamında Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:10 Kaynak: İHA
Irak, Hakurk, Güncel
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