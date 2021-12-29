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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

29.12.2021 18:10
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber:  ANKARA,


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Pençe Operasyonları, Terörist, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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