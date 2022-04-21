MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

21.04.2022 11:01
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.


MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Sözde üst düzey PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu Sözde üst düzey PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu Sözde üst düzey PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu Sözde üst düzey PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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