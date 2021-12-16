Üye Girişi
Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı - Son Dakika

Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı

16.12.2021 11:13
Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği 'Pençe-Şimşek' harekatında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kolu ve sağ bacağını kaybeden, ardından tedavi gördüğü hastanede Funda Yüzer ile evlenerek dünya evine giren gazi Uzman Çavuş İbrahim Yüzer'e (27), protez...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği 'Pençe-Şimşek' harekatında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kolu ve sağ bacağını kaybeden, ardından tedavi gördüğü hastanede Funda Yüzer ile evlenerek dünya evine giren gazi Uzman Çavuş İbrahim Yüzer'e (27), protez bacak takıldı. Hastanede yapılan düğüne tekerlekli sandalye ile katılan gazi uzman çavuş, tedavisinin devam ettiği hastanede aylar sonra ilk kez eşiyle el ele tutuşarak yürümenin sevincini yaşadı.

'Pençe-Şimşek' harekatında görev alan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, geçen nisan ayında teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak, sağ bacağı ve sağ kolunu kaybetti. Gazi Yüzer, temmuz ayında Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 2 yıldır nişanlı olduğu Funda Yüzer ile dünyaevine girdi. GATA'da 15'e yakın ameliyat geçiren İbrahim Yüzer'e, Gaziler Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ampute Rehabilitasyon Kliniğinde devam eden tedavisi kapsamında protez bacak takıldı. Hastanede yapılan düğününe tekerlekli sandalye ile katılan İbrahim Yüzer, yeniden ayağa kalkıp, yürümeye başladı. Klinikte her gün yürüme egzersizleri yapan gaziye, bu süreçte en büyük destekçisi yine eşi Funda Yüzer oldu. Düğünde eşinin yanında tekerlekli sandalyede oturan gazi, aylar sonra ilk kez onun elini tutup birlikte yürümenin mutluluğunu yaşadı. İkinci aşamada protez kol da takılacak olan gazi, tedavisinin tamamlanması ardından taburcu edilecek.

'BENİ HAYATA BAĞLAYAN EŞİM OLDU'

Gazi İbrahim Yüzer, en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyleyerek, Eşim Funda hep yanımdaydı. En büyük hayalim dışarıda eşimin elini tutarak gezmek. Protez takıldı; ama eski hayallerimden vazgeçmedim. Hala yapamadıklarım var aklımda. Hayat bitmedi benim için. Ben 'yeniden doğdum' diyebilirim. Hayat daha yeni başlıyor benim için. Eşimi evinden telli duvaklı gelin almak istiyorum. Bu aşamalar çok zor ve sıkıntılı. İnsan inandıktan sonra hiçbir engel yoktur. Engel diye bir şey olamaz. Kafada bitiyor her şey. İnsan inanınca her şeyi başarabilir. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadım. İnsanı hayata bağlayan birinin olması lazım. Beni hayata bağlayan eşim oldu. Onun için çabaladım. Güzel bir yuva istiyorum taburcu olduktan sonra. Eskisi gibi dışarıda gezmek istiyorum. Protez kol testleri de yapılıyor. Kol eğitimlerine de başladık. Önceden vücut geliştirme sporuyla uğraşıyordum. Yine aynı işi yapmak istiyorum. Hem gazilerimiz hem engellerimiz hiçbir zaman ümitlerini yitirmesinler dedi.

'YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM'

Funda Yüzer ise yaklaşık 8 aydır hastanede yanında olduğu eşi İbrahim Yüzer'in tedavisinin her aşamasına tanıklık ettiğini söyledi. Funda Yüzer, Çok zorlu bir süreçti; ama üstesinden beraber gelebiliyoruz. Aşamayacağımız bir şey yok. Onunla gurur duyuyorum. O vatanı için bir savaş verdi ve şimdi onun için savaşma sırası bizde. Eşimle birlikte eskisi gibi el ele sokakta yürümek istiyoruz. Beraber sinemaya gitmek istiyoruz. Bunları yine yapacağımıza inanıyorum. İbrahim'le zorlukları beraber aşacağız. İlk yürüdüğünü görünce çok duygulandım ve gururlandım. Aylardır verdiğimiz çabanın karşılığını aldık. Gözünün içine bakıp o ışığı tekrar gördüm. El ele yine yürüyüşler yaptık eskisi gibi. Zor olacağını söylediler bize; ama öyle olmadı. Sabah saatlerinde bir eğitim oluyor, sonra yemek yiyoruz, öğleden sonra da bir eğitimimiz var. Hepsine devam ediyoruz. Beraber spor salonunda egzersiz yapıyoruz. Manisa'da önümüzdeki yıl bir düğünümüz olacak. Herkesi bu düğüne bekliyoruz diye konuştu.

'HER ENGELİ AŞACAK ŞEKİLDE YÜRÜMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Ankara Gaziler Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ampute Rehabilitasyon Kliniği'nden Doç. Dr. Yasin Demir, İbrahim Yüzer'in çok azimli olduğunu belirterek, Beklediğimizden daha hızlı bir süreç yaşıyoruz. Şu anda düzgün zeminde yürüme aşamasındayız. Giderek bu seviyeyi yükselteceğiz. Eş zamanlı olarak kol protezinin uygulaması yapılacak. Günlük yaşam aktivitelerini maksimum bağımsız şekilde gerçekleştirmesi için devam edeceğiz. Son teknoloji kol protezi hazırlanıyor. Bu protez kalan vücut parçasındaki elektriksel aktiviteye ayarlanarak parmağa komut göndermekte ve her bir parmağı ayrı hareket edecek şekilde bir protez. Elde yaklaşık 32 farklı kavrama yapabilecek nitelikte bir protez olacak. Olabildiğince eski fonksiyonlarına yakın seviyelere getirmeye çalışıyoruz. İbrahim sağ tarafını kaybettiği için bu fonksiyonları otaya koyması son derece önemli. Yaklaşık 1,5 ay sonra dışarıda yürüyebilecek seviyeye getirmeyi planlıyoruz. Pantolonu giydikten sonra hiçbir şekilde ampute olduğu belli olmayacak. ve toplum içinde istediği her engeli aşacak şekilde yürümesini hedefliyoruz dedi.

Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı
Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı
Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı
Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı
Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı
Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı
Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı
Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı
Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı
Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı
Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı
Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı
Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı
Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı

Protez, Türk, Irak, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:18 Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak!
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
11:57 Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
11:56 Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu
11:50 Tüm sezonların en yüksek rakamı! Trabzonspor sattığı forma ile kasasını doldurdu
11:39 Kadıköy'de Süperman olduğunu söyledi! Atladı, zıpladı, kaçtı
11:38 Şeytanın aklına gelmez! Abla-kardeş tekstil piyasasında 100 milyonluk vurgun yaptı
11:13 Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan mı açıklayacak? İşte masadaki son rakam
Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak! Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak!         
12:19
Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı! Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!         
12:11
Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler         
12:10
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
Ebru Şancı'dan çok konuşulacak sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan çok konuşulacak sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
11:23
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
"Uçan Adam Sabri'den sonra bu sefer de 'Süperman' vakası! Kadıköy'de insanların üstüne uçtu "Uçan Adam Sabri'den sonra bu sefer de 'Süperman' vakası! Kadıköy'de insanların üstüne uçtu         
10:16
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu         
06:15
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 12:29:22. #1.11#
SON DAKİKA: Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement