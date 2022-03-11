'Pençe-Şimşek' gazisi, tedavi sonrası memleketi Manisa'da - Son Dakika
Üye Girişi

'Pençe-Şimşek' gazisi, tedavi sonrası memleketi Manisa'da

11.03.2022 17:22

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Şimşek Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle sağ kolunu ve bacağını kaybeden Uzman Çavuş İbrahim Yüzer (27), tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden (GATA) taburcu edilince memleketi Manisa'ya döndü.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Şimşek Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle sağ kolunu ve bacağını kaybeden Uzman Çavuş İbrahim Yüzer (27), tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden (GATA) taburcu edilince memleketi Manisa'ya döndü. Kent girişinde kalabalık tarafından karşılanan Yüzer, "1 sene sonunda memleketime geldim, çok gururluyum" dedi.

'Pençe-Şimşek Harekatı'nda görev alan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, 2021 yılının Nisan ayında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanıp, sağ bacağını ve kolunu kaybetti. Ankara GATA'da 15'e yakın ameliyat geçiren İbrahim Yüzer'e, protez bacak takıldı. Tedavi gördüğü GATA'da 2 yıldır nişanlı olduğu Funda Nur Baykuş ile geçen yıl 8 Temmuz 'da evlenen Yüzer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesinden oluşan ve ambulansın eşlik ettiği konvoy ile Manisa girişinde kalabalık grup tarafından karşılanan Yüzer'e, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya verdi.

'EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM OLDU'Duygularını dile İbrahim Yüzer, "Memleketime geldiğim için çok gururluyum. Zorlu bir sürecin ardından tedavilerimi bitirdikten sonra memleketime geldim. Beni karşılayan herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak, daha güzel günler bizi bekliyor. Süreç zorlu bir süreç ama insan umut ettikten sonra her şeyin üstesinden gelebiliyor. Benim bu süreçte en büyük destekçim eşim oldu. Bu süreçte beni yalnız bırakmadı, beni hayata bağlayan o oldu. 1 senenin sonunda memleketime geldim, çok gururluyum" diye konuştu.

Eşi Funda Nur Yüzer ise "Beraber, çok uzun bir süreç geçirdik. Manisa'ya ailemizin yanına döndük. Çok mutluyuz" dedi.


'Pençe-Şimşek' gazisi, tedavi sonrası memleketi Manisa'da
'Pençe-Şimşek' gazisi, tedavi sonrası memleketi Manisa'da
'Pençe-Şimşek' gazisi, tedavi sonrası memleketi Manisa'da
'Pençe-Şimşek' gazisi, tedavi sonrası memleketi Manisa'da
'Pençe-Şimşek' gazisi, tedavi sonrası memleketi Manisa'da
'Pençe-Şimşek' gazisi, tedavi sonrası memleketi Manisa'da
YORUMLAR
500
Pençe-Şimşek gazisine memleketinde konvoylu karşılama Pençe-Şimşek gazisine memleketinde konvoylu karşılama Manisa'da tırın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü Manisa'da tırın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Ankara, Manisa, Irak, Gata, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Pençe-Şimşek' gazisi, tedavi sonrası memleketi Manisa'da - Son Dakika


Son Dakika
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:40:25. #1.11#
SON DAKİKA: 'Pençe-Şimşek' gazisi, tedavi sonrası memleketi Manisa'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement