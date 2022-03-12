'PENÇE-ŞİMŞEK' GAZİSİ YÜZER, MEMLEKETİ MANİSA'YA GELDİ - Son Dakika
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'PENÇE-ŞİMŞEK' GAZİSİ YÜZER, MEMLEKETİ MANİSA'YA GELDİ

12.03.2022 02:51

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği 'Pençe-Şimşek' harekatında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kolu ve sağ bacağını kaybeden Uzman Çavuş İbrahim Yüzer (27), Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden (GATA) taburcu olarak...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği 'Pençe-Şimşek' harekatında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kolu ve sağ bacağını kaybeden Uzman Çavuş İbrahim Yüzer (27), Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden (GATA) taburcu olarak memleketi Manisa'ya döndü. Manisa girişinde kalabalık bir grup tarafından karşılanan Yüzer, "1 senenin sonunda memleketime geldim, çok gururluyum" diye konuştu.

'Pençe-Şimşek' harekatında görev alan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, 2021 yılı Nisan ayında teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanıp, sağ bacak ve kolunu kaybetti. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 15'e yakın ameliyat geçiren İbrahim Yüzer'e, protez bacak takıldı. Tedavi gördüğü GATA'da 2 yıldır nişanlı olduğu Funda Nur Baykuş ile geçen 8 Temmuz 'da evlenen Yüzer, tedavisinin ardından taburcu oldu. Ailesinden oluşan ve ambulansın eşlik ettiği konvoy ile Manisa girişinde kalabalık bir grup tarafından karşılanan Yüzer'e, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya tarafından çiçek takdim edildi.

Duygularını dile İbrahim Yüzer, "Memleketime geldiğim için çok gururluyum. Zorlu bir sürecin ardından tedavilerimi bitirdikten sonra memleketime geldim. Beni karşılayan herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak, daha güzel günler bizi bekliyor. Süreç zorlu bir süreç ama insan umut ettikten sonra her şeyin üstesinden gelebiliyor. Benim bu süreçte en büyük destekçim eşim oldu. Bu süreçte beni yalnız bırakmadı, beni hayata bağlayan o oldu. 1 senenin sonunda memleketime geldim, çok gururluyum" diye konuştu.

Eşi Funda Nur Yüzer ise, "Beraber, çok uzun bir süreç geçirdik. Manisa'ya ailemizin yanına döndük. Çok mutluyuz" dedi.

'PENÇE-ŞİMŞEK' GAZİSİ YÜZER, MEMLEKETİ MANİSA'YA GELDİ
'PENÇE-ŞİMŞEK' GAZİSİ YÜZER, MEMLEKETİ MANİSA'YA GELDİ
'PENÇE-ŞİMŞEK' GAZİSİ YÜZER, MEMLEKETİ MANİSA'YA GELDİ

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Ankara, Manisa, Irak, Gata, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'PENÇE-ŞİMŞEK' GAZİSİ YÜZER, MEMLEKETİ MANİSA'YA GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'PENÇE-ŞİMŞEK' GAZİSİ YÜZER, MEMLEKETİ MANİSA'YA GELDİ - Son Dakika
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