Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama/tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde arama/tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi. - ANKARA