Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit düşen askerin cenazesi, törenle memleketi Isparta'ya uğurlandı - Son Dakika

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden TSK unsurlarına bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Özdamar, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Daha sonra şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 'na, buradan da Isparta'ya gönderildi.

Şehit Özdamar için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın naaşı, Şırnak 'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Isparta 'ya gönderildi.

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