Pençe-Şimşek Harekâtı Şehidi Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'ye Son Görev - Son Dakika
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Pençe-Şimşek Harekâtı Şehidi Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'ye Son Görev

13.08.2021 20:27
Pençe-Şimşek Harekâtı Şehidi Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'ye Son Görev

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, baba ocağı Besni ilçesinde tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, baba ocağı Besni ilçesinde tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin al bayrağa sarılı naaşı bugün sabah saatlerinde Şırnak'tan Türk Hava Kuvvetlerine ait Askeri uçakla Adıyaman Havalimanına getirildi.

Burada cenaze aracına konulan şehidin naaşı Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bugün morgdan alınan şehidin naaşı helallik alınmak üzere baba evine getirildi. Baba evindeki helalliğin ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin naaşı, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından Besni ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Oyratlı Köyünde toprağa verildi.

Tören boyunca şehidin ailesini yalnız bırakmayan Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin tabutunun üzerindeki Türk Bayrağı ile şehidin fotoğrafını şehidin dayısı Müslüm Karabudak'a takdim etti.

Tören sonrası, Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, acılı aileye taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı ve sabır diledi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin cenaze törenine Vali Mahmut Çuhadar, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emir Mehmet Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Siyasi Parti Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Pençe-Şimşek Harekâtı Şehidi Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'ye Son Görev - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Şimşek Harekâtı Şehidi Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'ye Son Görev - Son Dakika
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