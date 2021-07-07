'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi - Son Dakika

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği 'Pençe-Şimşek' harekatında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kolu ve sağ bacağını kaybederek, gazi olan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer (27), tedavi gördüğü hastanede nişanlısı Fundanur Baykuş (26) ile dünyaevine girdi. Yüzer, "Gazilik şereftir. Beni hayata bağlayan, nişanlım oldu. Hayat bitmedi ve devam ettiğini göstermek istiyorum" dedi.

'Pençe-Şimşek' harekatında görev alan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, nisan ayında teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak, sağ bacağı ve sağ kolunu kaybetti. İbrahim Yüzer, Ankara'ya getirilerek, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) kaldırıldı. Tedavisi 2,5 aydır devam eden Yüzer, süre uzayınca 2 yıldır nişanlı olduğu Fundanur Baykuş ile hastanede evlenmeye karar verdi. Çift için hastanedeki salonda nikah töreni düzenlendi. Törene çiftin arkadaşları da katıldı. Tekerlekli sandalye ile salona giren gazi İbrahim Yüzer ve Fundanur Baykuş'u, arkadaşları alkışlarla karşıladı. Çiftin nikahını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı. Çiftin nikah şahitleri ise GATA Gazi Kliniği Sorumlu Hemşiresi Melisa Aslı Dağdeviren ile Kara Kuvvetleri Şehit ve Gazi İşlem Şube Müdürü Piyade Albay Doğan Eren oldu. Nikahın kıyılmasının ardından çift, pasta kesti. Yüzer'in kendisi gibi operasyonda gazi olan arkadaşları ve hastane personeli hediyelerini vererek, çift ile fotoğraf çektirdi