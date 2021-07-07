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'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi - Son Dakika

'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi

07.07.2021 09:57
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği 'Pençe-Şimşek' harekatında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kolu ve sağ bacağını kaybederek, gazi olan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer (27), tedavi gördüğü hastanede nişanlısı Fundanur Baykuş (26) ile dünyaevine girdi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği 'Pençe-Şimşek' harekatında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kolu ve sağ bacağını kaybederek, gazi olan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer (27), tedavi gördüğü hastanede nişanlısı Fundanur Baykuş (26) ile dünyaevine girdi. Yüzer, "Gazilik şereftir. Beni hayata bağlayan, nişanlım oldu. Hayat bitmedi ve devam ettiğini göstermek istiyorum" dedi.

'Pençe-Şimşek' harekatında görev alan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, nisan ayında teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak, sağ bacağı ve sağ kolunu kaybetti. İbrahim Yüzer, Ankara'ya getirilerek, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) kaldırıldı. Tedavisi 2,5 aydır devam eden Yüzer, süre uzayınca 2 yıldır nişanlı olduğu Fundanur Baykuş ile hastanede evlenmeye karar verdi. Çift için hastanedeki salonda nikah töreni düzenlendi. Törene çiftin arkadaşları da katıldı. Tekerlekli sandalye ile salona giren gazi İbrahim Yüzer ve Fundanur Baykuş'u, arkadaşları alkışlarla karşıladı. Çiftin nikahını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı. Çiftin nikah şahitleri ise GATA Gazi Kliniği Sorumlu Hemşiresi Melisa Aslı Dağdeviren ile Kara Kuvvetleri Şehit ve Gazi İşlem Şube Müdürü Piyade Albay Doğan Eren oldu. Nikahın kıyılmasının ardından çift, pasta kesti. Yüzer'in kendisi gibi operasyonda gazi olan arkadaşları ve hastane personeli hediyelerini vererek, çift ile fotoğraf çektirdi

'TEDAVİ UZAYINCA BEKLEMEK İSTEMEDİK'Gazi İbrahim Yüzer, Fundanur Baykuş ile 5 yıldır birlikte olduklarını, 2 senedir de nişanlı olduklarını söyleyerek, tedavi süreci uzadığı için hastanede dünyaevine girmeye karar verdiklerini belirtti. Nişanlısının hastanede kendisini bir an bile yalnız bırakmadığını anlatan Yüzer, "Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır bugünü bekliyordum. Görevler icabıyla Türkiye'ye nadir geliyordum, her zaman yurt dışında görev yapıyordum. Bu sene düğünümüz olacaktı. Nasip bugüneymiş. Tedavi uzayınca daha fazla beklemek istemedik ve tedavi gördüğüm hastanede nikahımız kıyıldı" diye konuştu.'HAYAT BİTMEDİ'İbrahim Yüzer, sevdiğinin yanında olduğunu ve çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah sevdiğime bağışladı beni. Gazilik bir şereftir. Allah bunu bana nasip etti. İnşallah ilerleyen zamanlarda birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz. Beni hayata bağlayan nişanlım oldu. En fazla moral motivasyonu o verdi bana. Bundan sonra da inşallah bir ömür boyu beraber oluruz. 2,5 aydır hastanedeyim ve bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakacağını düşünmüyorum. Hayat bitmedi ve devam ettiğini göstermek istiyorum. Sevdiklerimiz yanınızda olduğu sürece hayat devam ediyor. İnsanın sevdiği kişi yanında olduğunda hayata daha umutla sarılıyor. Benim sevdiğim kişi zaten yanımda. Daha iyi günler göreceğimize inanıyorum" dedi.'GAZİNİN EŞİ OLMAK ONUR VERİCİ'Fundanur Baykuş ise gazi eşinin iyileşmesinin ardından memleketleri Manisa'ya gideceklerini söyledi. Çok heyecanlı olduğunu belirten Baykuş "İkinci bir şansımız oldu. Şu an ikinci hayatımızın başındayız, bunu öyle değerlendiriyoruz. Gurur duyuyorum İbrahim gibi bir eşim olduğu için. Beraber el ele dönmek istedik. İkinci hayatımıza başladık. Çok gurur verici bir şey İbrahim'in eşi olmak. Bir gazinin eşi olmak çok gurur ve onur verici bir şey. Bize her şeye hazırlıklı olmamızı söylemişlerdi ve o günler çok zordu. Çok şükür İbrahim hayatta ve hiç zorlanmıyorum. Yaşaması benim için bir mucize oldu. Nasıl anlatabilirim ki o anı? Çok zorlu bir süreçti. Bunun sonunda böyle güzel bir birliktelik yaşıyoruz" diye konuştu.

'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi

Uzman Çavuş, Türk, Irak, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi - Son Dakika


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