Pençe - Şimşek Operasyon bölgesinde şehit olan askerin ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimsek operasyon bölgesinde bir üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin Adıyaman'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Hakan Bali'nin Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'ndeki ailesinin evine giderek, acı haberi verdi.

Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin geçen hafta izne geldiği, nişan töreni yaptığı ve tören sonrası ailesiyle vedalaşarak Pençe-Şimşek operasyonuna katıldığı öğrenildi.