Son dakika haberi... Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Son dakika haberi... Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

16.08.2021 09:09

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde 1 askerin şehit olduğunu, bir askerin ise yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde 1 askerin şehit olduğunu, bir askerin ise yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Son Dakika


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