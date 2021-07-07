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Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi - Son Dakika

Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi

07.07.2021 09:57

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu sırasında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu gazi olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, tedavisinin sürdüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde evlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu sırasında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu gazi olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, tedavisinin sürdüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde evlendi.

Hastanenin kafeteryasında yapılan törende, gazi Yüzer ile Funda Nur Baykuş'un nikahını, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı.

Çiftin nikah şahitleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şehit Gazi İşlemleri Şube Müdürü Piyade Albay Doğan Eren ile hastanenin Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği Sorumlu Hemşiresi Meliha Aslı Dağdeviren oldu.

Altınok, vatan için gazi olan Yüzer ve onu yalnız bırakmayan Baykuş'un birer kahraman olduklarını söyleyerek, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

"Allah beni sevdiğime bağışladı"

İbrahim Yüzer, uzun zamandır Funda Nur Baykuş ile evleneceği günü beklediğini ve çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Görevlerim icabıyla Türkiye'ye nadir geliyordum. Genelde yurt dışında görev yaptım. Bu sene zaten düğünümüz vardı, nasip bugüneymiş. Sevdiğim yanımda olduğu için mutluyum. Allah beni sevdiğime bağışladı. Gazilik de bir şereftir. Allah bunu bana nasip etti." dedi.

Eşiyle her şeyin üstesinden geleceklerine inandığını belirten Yüzer, "Beni hayata bağlayan eşim oldu. En çok morali, motivasyonu bana o verdi. Bundan sonra da kendisiyle bir ömür boyu beraber olmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yüzer, hastanede tedavi gördüğü 2,5 aylık süreçte eşinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını anlatarak, "Bundan sonra da hiç bırakacağını düşünmüyorum. Hastanedeki nikahımız, hem bizim açımızdan hem arkadaşlar açısından moral motivasyon olsun istedik. Hayatın bitmediğini, devam ettiğini göstermek istiyorum. Sevdikleriniz yanınızda olduğu sürece hayat devam ediyor." diye konuştu.

"İkinci hayatımıza başladık"

Funda Nur Baykuş da eşi taburcu edildikten sonra memleketleri Manisa'ya döneceklerini söyleyerek, "Beraber bir aile olarak Manisa'ya dönmek istedik. İkinci hayatımıza başladık. Beraber bu şekilde başlamak istedik. İbrahim'in eşi olmak, gazinin eşi olmak çok onur ve gurur verici. Çok heyecanlıyım." dedi.

Eşi İbrahim Yüzer'in yaşamasının kendisi için en büyük mutluluk olduğunu dile getiren Baykuş, "Eşimin yaşaması benim için bir mucize oldu. 2,5 aylık zorlu bir süreç geçirdik. Bunun sonunda bu şekilde güzel bir birliktelik yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene, Ankara İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Serkan Gökkaya, gazi Yüzer'in silah arkadaşları ile hastane personeli katıldı.

Yüzer, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu sırasında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 25 Nisan'da yaralanmıştı.

Gazi Yüzer'in tedavisi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi
Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi

Piyade, Irak, Gata, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pençe-Şimşek operasyonu gazisi İbrahim Yüzer tedavi gördüğü hastanede evlendi - Son Dakika


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