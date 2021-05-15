Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111'e yükseldiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 1 teröristin Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK mensubunun gizlendiği mevzide vurulmasıyla, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111'e yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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