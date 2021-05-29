'Pençe-Şimşek' operasyonunda terör eylemine MİT engeli - Son Dakika

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Mangeş köyü kırsalında gerçekleştirdiği ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristin, 'Pençe-Şimşek' operasyonunu düzenleyen Mehmetçiğe eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

MİT ve TSK'nın 24 Mayıs'ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonunun detayları ortaya çıktı. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin, 'terörden arananlar' listesindeki gri kategoride yer alan, 'Zagros' kod adlı Selahattin Dede, 2'sinin de 'Dilgeş' kod adlı Mehmet Emin Alkaş ve İran uyruklu 'Dara Beritan' kod adlı Babek Ebdilselendeci olduğu belirlendi. Diğer teröristin kimliği ise cesedinin teşhis edilemeyecek durumda olması nedeniyle tespit edilemedi.