Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde "terör temizliğinin" devam ettiği belirtilerek, Mehmetçiğin bölgede PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği bildirildi.