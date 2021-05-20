Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya ağır darbe - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Bakanlık yapılan operasyonlara ilişkin yeni görüntüleri de paylaştı.
(Musa Erdoğan/İHA)
Kaynak: İHA
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