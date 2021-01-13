Pence, Trump'ı görevden almak için anayasanın 25. ek maddesini kullanmayacağını açıkladı - Son Dakika

Pence, Trump'ı görevden almak için anayasanın 25. ek maddesini kullanmayacağını açıkladı

13.01.2021 04:33
Pence, Trump'ı görevden almak için anayasanın 25. ek maddesini kullanmayacağını açıkladı, System.String[]

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Başkan Donald Trump'ın görevden alınmasına yönelik herhangi bir adım atmayacağını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Başkan Donald Trump'ın görevden alınmasına yönelik herhangi bir adım atmayacağını açıkladı.

ABD'de Kongre baskınının ardından, 25. ek maddeyi kullanarak olayların sorumlusu olarak görülen Trump'ı görevden alması için Kongreden sık sık çağrı alan Pence sessizliğini bozdu.

Trump'a karşı anayasanın 25. ek maddesinin kullanılmasını öngören tasarının oylaması öncesi Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'ye bir mektup gönderdi.

Pence, mektubunda, "25. maddeyi devreye sokmak gibi bir eylemin ülkemizin çıkarına olduğunu ya da anayasa ile uyuştuğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

İtidal çağrısında bulundu

Geçen hafta, Trump'ın kendisine yaptığı "seçim sonuçlarını reddet" çağrısına da uymadığını anımsatan Pence, "Şimdi de Temsilciler Meclisinin, ülkemiz tarihindeki bu kadar ciddi bir döneminde siyasi oyunlar oynamasına alan açmayacağım." görüşünü paylaştı.

Pence, 25. ek maddeyi kullanarak Trump'ı görevden almanın kötü bir emsal oluşturacağı konusunda uyarıda bulunarak, bu maddenin yalnızca başkanın sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamaması durumunda devreye sokulması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkede son dönemdeki gerginliğe de işaret eden Pence, "Kongrenin her bir üyesini, daha fazla bölücü eylemlerden kaçınmaya davet ediyorum. ABD'nin bir sonraki başkanı olacak Joe Biden'ın yemin törenine hazırlanırken, tansiyonun düşürülmesi ve ülkemizin birleşmesine yönelik çabalarımızda bizimle çalışın. Ben de gelecek yönetime, hükümetin düzenli bir şekilde devredilmesi için iyi niyet çerçevesinde üzerime düşeni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı anayasanın 25. maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratlar dün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.

Anayasanın 25. ek maddesi nedir?

ABD Anayasası'nın 25. Ek Maddesi, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralmasını içeriyor.

Maddenin uygulanması için ise Pence'in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor.

Pence'in böyle bir adım atması durumunda ise Trump'ın Kongreye bir mektup göndererek karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Pence ve kabine üyelerinin ise bu kararı savunmaları için 4 gün süresi bulunuyor.

4 günlük sürenin sonunda Kongre bir oylama yapıyor ve her iki kanatın 3'te 2'sinin desteğini alması durumunda Trump görevden alınabiliyor. Bu da karara 67 Senatör ve 290 Temsilciler Meclisi üyesinin destek vermesi gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca, kabine yerine Kongre de başkanın görevini yapıp yapamayacağını değerlendirmek üzere kendi bünyesinde bir ekip de kurabiliyor ancak Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Pence'in bu yönde bir adım atmayı düşünmediği bildiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Mike Pence, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pence, Trump'ı görevden almak için anayasanın 25. ek maddesini kullanmayacağını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'de ilk hafta adaya veda eden isim Sena oldu Jülide Ateş, Buket Aydın'la anlaşan Haber Global'den ayrıldı Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti
Fatih Terim, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili mayıs ayını işaret etti Fatih Terim, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili mayıs ayını işaret etti         
00:30
İHA ve SİHA'lar dengeleri değiştirdi! Yerli ve milli savunma sanayii casusların hedefinde İHA ve SİHA'lar dengeleri değiştirdi! Yerli ve milli savunma sanayii casusların hedefinde         
22:43
Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı         
22:20
Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu         
21:43
WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı         
19:42
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor         
17:49
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Müge Anlı'da ekrana gelen cinayette şok itiraf! Katil zanlısı adam, sorguda sevgilisini nasıl öldürdüğünü bir bir anlattı Müge Anlı'da ekrana gelen cinayette şok itiraf! Katil zanlısı adam, sorguda sevgilisini nasıl öldürdüğünü bir bir anlattı         
12:53
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı         
11:19
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti         
08:07
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 05:14:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pence, Trump'ı görevden almak için anayasanın 25. ek maddesini kullanmayacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei