Son Dakika Haberleri: Pence: "Türkiye ve ABD, güçlü dostlukları sayesinde anlaşmaya vardı"
Son Dakika Güncel Pence: 'Türkiye ve ABD, güçlü dostlukları sayesinde anlaşmaya vardı'

Pence: "Türkiye ve ABD, güçlü dostlukları sayesinde anlaşmaya vardı"

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi. (4)

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "Türkiye ve ABD, güçlü dostlukları sayesinde anlaşmaya vardı"

Pence: Türkiye ve ABD, güçlü dostlukları sayesinde anlaşmaya vardı

Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pence, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:37 Kaynak: AA
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