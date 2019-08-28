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Pence ve Barzani telefonda görüştü

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin IKBY ve Bağdat yönetimi arasındaki sorunların bir an evvel çözümünü desteklediklerini belirtti.

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin IKBY ve Bağdat yönetimi arasındaki sorunların bir an evvel çözümünü desteklediklerini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Pence ve Barzani, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik konusunun, bölgede istikrarın sağlanması çabaları ve çatışmalardan dolayı evlerinden olan ve aralarında dini ve etnik azınlıkların da yer aldığı Iraklıların geri dönüşüne izin verilmesi konuları ele alındı.

Pence ve Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın 5 yıl önce Sincar'daki Ezidilere yönelik saldırılarını da anarak, DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını önlemek için iş birliği yapılması konusunda sağlanan mutabakatı teyit etti.

İran destekli gruplar

ABD'nin "İran destekli kuvvetlerin Irak'ın güvenliği ve egemenliğini baltalamasına" yönelik endişelerini de dile getiren Pence, ABD yönetiminin bu grupların etkisini azaltma konusunda adım atacağını aktardı.

Pence, IKBY ile Bağdat yönetimi yetkilileri arasındaki bütçe paylaşımı ve petrol satışları dahil mevcut sorunların bir an evvel çözümünü desteklediklerini vurguladı.

Pence ve Barzani, ABD ve IKBY arasındaki ekonomik ve güvenlik alanları da dahil olmak üzere ortaklığı geliştirme konusunu da ele aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mesut Barzani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:00 Kaynak: AA
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