Pence ve Erdoğan Görüştü
2 saat önce
Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence Ankara'ya vardıktan sonra ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.
Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence Ankara'ya vardıktan sonra ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Pence'in yanında Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yer aldı. Amerika Dışişleri Bakan Mike Pompeo görüşmede yer almadı. İkili görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:01
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