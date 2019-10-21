Son Dakika Haberleri: Pence ve Erdoğan Görüştü
Son Dakika Güncel Pence ve Erdoğan Görüştü

Pence ve Erdoğan Görüştü

2 saat önce

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence Ankara'ya vardıktan sonra ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.

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Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence Ankara'ya vardıktan sonra ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Pence'in yanında Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yer aldı. Amerika Dışişleri Bakan Mike Pompeo görüşmede yer almadı. İkili görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

Pence ve Erdoğan Görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Mike Pence, Ankara, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:01 
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