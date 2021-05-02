Pençe-Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu - Son Dakika

MSB, Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesindeki üs bölgesine terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ŞEHİT ATEŞİ KÜTAHYA'YA DÜŞTÜ

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olab 23 yaşındaki Kütahyalı Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın Kütahya Emet ilçesindeki baba evine acı haber ulaştırıldı. Sokağa ve evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Akrabaları ve sevenleri acılı aileyi yalnız bırakmadı. Polis ve sağlık ekipleri şehidin evi önünde güvenlik ve tedbir amaçlı hazır bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralanan ve Hakkari'de tedavi gören kahraman hemşehrimiz Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit düştü. Başımız sağ olsun. Şehadete eren kahraman evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi.

Şehit Ahmet Asan'ın yarın öğle vakti Emet ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.