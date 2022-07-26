Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi - Son Dakika
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Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

26.07.2022 08:53
Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Pençe-Yıldırım Harekatında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi.

Pençe-Yıldırım Harekatında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda gerçekleştirilen törende, askerler tarafından helikopterden alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu.

Şehidin öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından tören mangası tarafından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa konulan şehit Nişan'ın naaşı, memleketi Mersin'e uğurlandı.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, asker ve polisler katıldı.

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Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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